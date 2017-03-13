營養午餐仙人掌桿菌超標 北市罰供應商

北市敦化國小、吳興國小學童2月底在校疑似發生食物中毒症狀，北市衛生局今天公告調查結果，指敦化國小的午餐樣本驗出仙人掌桿菌超標，將依法開罰供應商。

敦化國小、吳興國小共50名學童在2月21日中午用餐後，陸續發生嘔吐、腹瀉等症狀，衛生局採集學校2件餐盒食品留樣檢體，今天公告調查結果，吳興國小未檢出食品中毒菌，敦化國小則是驗出每公克有240個仙人掌桿菌（標準為每公克100個仙人掌桿菌），超標。

衛生局長黃世傑表示，仙人掌桿菌引起的中毒症狀分為嘔吐型與腹瀉型2類，容易由灰塵、昆蟲傳播污染，嘔吐型的食物中毒主要與米飯類澱粉和澱粉類製品有關，蒸煮或炒過的米飯在室溫下放置過長時間，容易污染；腹瀉型的食物中毒多發生在香腸、肉汁等肉類製品、濃湯、醬汁、果醬、沙拉、布丁甜點及乳製品。

黃世傑說，食品被仙人掌桿菌污染後，多不會腐敗變質，造成食物中毒主因是冷藏不足、保存不當，食品烹調後應覆蓋並保溫於攝氏65度以上。

敦化國小學童的營養午餐由味帝公司承包，在健康國小中央廚房烹調，衛生局食品藥物管理處長王明理指出，稽查發現業者有4項衛生缺失，包括廚工手部續留指甲、乾貨庫房積水且地面不潔具粉塵棉繩、調味罐不潔等，已要求業者限期改善。

王明理說，針對仙人掌桿菌超標部分，將依法開罰供應商6萬元以上、2億元以下罰鍰。

味帝企業副理石建台回應，當天供應4000多人營養午餐，僅敦化國小某一班有學童出現嘔吐、腹瀉症狀，其中還有2人未訂餐，強調一切遵照衛生法規，若供應餐點有問題，不會只有一班學生有相關症狀。1060313

(中央社)