「這是我專屬無邊際泳池！」河馬每日到攔砂壩托腮發呆 萌樣引瘋傳

河馬賣萌托腮趴在攔砂壩，笑翻網友。(圖/翻攝自「Ngwenya Marketing」臉書粉絲頁)

近來有一張照片於社群上掀起熱烈討論，被拍攝的主角是一隻河馬，只見牠用其短腿托著腮，悠哉地趴在攔砂壩上，模樣超可愛，讓網友直呼太療癒，進而瘋狂轉貼。

這張話題十足的河馬賣萌托腮照，拍攝地點是在南非庫馬提伯爾特（Komatipoort）。最早是先被南非旅遊公司「Ngwenya Marketing」在臉書粉絲頁上分享，只見照片中，該隻河馬托腮趴在攔砂壩上，表情悠閒地直望向對面橋上的車流，彷彿在思考些什麼，笑翻不少人。

不過，後續有許多網友開始懷疑此張照的真偽，認為應是合成圖；但隨著當地媒體披露，有越來越多人實際到現場觀看，皆發現這隻河馬真的每天都會到攔砂壩報到，各種不同角度的捕捉畫面上傳至社群，讓人直呼太好笑。

網友們紛紛幫這隻河馬配上搞笑口白，「我在泡澡也這麼多人拍照，死相！」「唉...又被老婆趕了出來。」「我在這邊看馬路也要跟你說？」也有人說整個氛圍瀰漫著好寂寞的氣息。

(中時電子報)