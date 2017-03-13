中市府要求鐵路高架化噪音，4月前改善

台鐵高架化加強隔音牆設備，防止噪音擾民。（盧金足攝）

沿線設噪音監測，測出橋梁振動所產生的噪音。（盧金足攝）

台中鐵路高架化去年通車後，平交道的交通危險已消失，但沿線多處居民陳情噪音影響安寧，環保局為此與台鐵進行監測，發現確有多處不符噪音管制標準，台鐵自去年12月起，針對橋梁振動結構、列車通過道岔的衝擊音及輪軌摩擦音進行改善，允諾今年4月底前完成，環保局也將督促台鐵如期完成改善，並要求舉行改善說明會，讓住戶安心。

台鐵去年12月開始針對高架化沿線進行噪音改善，工程主要分為兩部分，一是橋梁振動結構，以橋梁箱型梁內澆置制振混凝土進行改善，減少橋梁振動所產生的噪音。

另一是列車通過道岔的衝擊音及輪軌摩擦音，現階段已將隔音牆加高並在軌道區加裝吸音材，以及設置中央隔音牆來改善。

環保局長白智榮表示，除了持續追蹤台鐵在4月底完成改善外，更要求台鐵舉行改善說明會，向鄰近民眾、里長及民意代表說明，廣納居民意見，以符合民眾期待。

(中時)