戴資穎全英羽球賽封后 家人感謝雄中陪練

台灣世界球后戴資穎13日凌晨首度摘下全英羽球公開賽女子單打決賽冠軍。(圖/badminton photo提供)

戴父說，不管是不是球后都是女兒，每天都這樣生活，資穎對每場比賽平常心，但都打得很用心。(圖/badminton photo提供)

戴父說，全英賽以往沒有台灣選手獲冠軍，這次有歷史的意義，希望大家能更關心與支持台灣羽球。(圖/badminton photo提供)

台灣世界球后戴資穎13日凌晨首度摘下全英羽球公開賽女子單打決賽冠軍，父親戴楠凱受訪表示，致勝關鍵在春訓調整得宜，且教練的精心規畫下，減少對她沒有幫助的出賽，利用時間在左訓專心練習，安排雄中羽球隊成員陪訓，「資穎表現越來越好，心態更加成熟與穩定，很開心拿到冠軍，寫下一個歷史」。

戴楠凱說，全英羽球公開賽昨晚8時開打，他們全家及一些球迷一直守在電視機前為資穎加油，但女單是排最後一場壓軸，他們觀看到今凌晨2時30分，直到戴資穎在球場封后；戴楠凱也透露，全球藥檢科都盯著資穎，這次到英國比賽，她一到英國就被捉去藥檢，因此家裡準備食物都很小心，也特別叮嚀疼愛資穎的奶奶不能加中藥。

戴楠凱笑說資穎有次清晨剛從國外比賽下飛機，一早就騎著腳踏車陪高齡86歲的奶奶坐電動車去中央公園運動，見證祖孫倆的好感情；戴父說，不管是不是球后都是女兒，每天都這樣生活，資穎對每場比賽平常心，但都打得很用心，沒有太大得失心，不過，全英賽以往沒有台灣選手獲冠軍，這次有歷史的意義，希望大家能更關心與支持台灣羽球。

戴父表示，資穎預計明天上午返高，仍是一如往常規律的訓練生活，迎戰接下來4月的比賽。戴資穎4月1日將返回母校高雄高級中學參加校慶，分享成就，勉勵學弟妹；雄中校長謝文斌也在line組發文，恭喜雄中傑出校友戴資穎再寫台灣羽壇新頁。

(中時)