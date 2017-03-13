五星級飯店穿和服吃櫻花餐，有優惠

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耐斯王子大飯店櫻花宴上市。（耐斯王子大飯店提供）

穿和服到耐斯王子大飯店吃櫻花餐有優惠。（廖素慧攝）

櫻花漬雞肉捲，以櫻花葉蕊入菜。（耐斯王子大飯店提供）

阿里山櫻花季熱鬧登場，五星級飯店嘉義耐斯王子大飯店7樓萬國百匯自助餐廳推出《和風櫻花宴》，多款櫻花料理以日本空運來台的櫻花入菜，假日午晚餐，現場有穿著夏季和服的服務員服務，如置櫻花國度，此外，顧客著夏季和服用餐，前10名可享免費優惠，櫻花宴主題餐飲至6月底止。

主廚陳建助嚴選季節蔬食，融合日本進口櫻花葉、櫻花蕊等食材入菜，透過創意巧思，發想出櫻花梅漬雞肉捲、櫻花酒漬豬肋排、櫻花乾蔥焗田螺、櫻花起司佐貽貝、香魚櫻蕊燒、紅燒豚殘櫻花及櫻花奶酪凍、櫻花馬卡龍等中、西、日式及甜點近20道料理。

耐斯王子大飯店總經理曾慶欑表示，飯店今年首度與霞光寶物珍藏合作，顧客只要穿著夏季和服來消費，可享免費之超值優惠，建議遊客假日可先至位於檜意森活村裡的霞光寶物珍藏付費體驗夏季和服之美，中午著夏季和服到萬國百匯免費品嘗自助餐。

(中時)