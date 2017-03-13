男跳漁港輕生 海巡下水救援送醫急救

男子疑似輕生，今天下午在石門草里漁港跳海，被海巡隊員救起送醫。（李其樺翻攝）

海巡署二一大隊今天下午2時許在石門區草里漁港發現，一名年約30至40歲男性跳海輕生，石門安檢所人員見狀，換上潛水裝備跳入海中將男子救起；隨後消防隊獲報趕到現場，對男子實施CPR，雖然男子仍有呼吸心跳，但口吐白沫陷入昏迷，已送往金山醫院急救。

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