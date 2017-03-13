綠島油污案 台東地檢署分案偵辦

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綠島油污事件，台東地檢署分析資料後，認為涉嫌海洋污染防治法，分案偵辦；不過，涉嫌貨輪已經航向第三國。

立法委員劉櫂豪相當關心綠島油污案件，除了第一時間要求環保署協助台東縣政府處理外，也要求法務部緝凶。

法務部長邱太三昨天分別打電話給台東地檢署和台東縣環保局長謝清泉，調查油污是否涉及不法。

台東地檢署主任檢察官吳維仁表示，檢察長王文德今日上午邀集謝清泉和檢察官召開會議，分析資料認為偷排油污者疑涉有海洋污染防治法第36條罪嫌，已分案由他親自帶領檢察官李冠輝偵辦。

吳維仁表示，依據目前環保署分析資料，嫌疑最大者為某艘貨輪，案發時貨輪由北往南經過綠島海域，近日將停靠第三國港口。

地檢署將與環保署建立聯繫窗口，取得偵辦本案所需相關資料，透過外國司法單位協助調查，一併請求法務部國際及兩岸法律司協助，請涉案貨輪註冊國提供有關偵查、追訴等相關刑事司法程序之協助。1060313

(中央社)