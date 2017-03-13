台南刑案鑑識大將 酒駕被抓遭調識

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多次發揮刑事鑑識專業協助破案的台南市警察局刑事鑑識中心主任郭蓬生，昨天休假時在新北市酒後駕車遭攔查送辦。台南市警局雖然惜才，但不敢護短，今天將他改調非主管職務。

台南市政府警察局指出，郭蓬生11日休假時，夜間受友人邀約參加新北市樹林地區的廟會平安宴，於昨天凌晨駕車離開。行經新北市土城區金城路段停等紅燈時，因路口號誌轉換為綠燈仍未向前行駛，引起土城分局巡邏員警攔查。經施以酒測後，酒測值每公升0.47毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

警方指出，郭蓬生具刑事鑑識專業，在偵破各類重大刑案中，常扮演著採集重要犯罪證據的角色；如發生在湯姆熊遊樂場的學童遭割喉命案，就是因現場採證完整，才迅速偵破。

台南市政府警察局局長黃宗仁得知郭蓬生酒駕後，感到非常惋惜；但郭蓬生身為主管人員，做了最不良的示範。隨後召開會議，將郭蓬生依規定記過2次處分，並改調非主管職務，以及報請刑事警察局調整服務地區。1060313

(中央社)