最想共度白色情人節男星 朴寶劍居冠

我要評比

韓國數學網路教育機構Sevene Du今天發布、「最想一起歡度白色情人節的男星」問卷調查結果，演員朴寶劍位居榜首，李準基緊隨在後。

南韓「亞洲經濟」今天指出，這個教育機構於2月16日至3月9日，針對768名會員進行調查後，獲得上述結論。

調查結果顯示，朴寶劍位居榜首，共有378人投票，占比達49%，其後為李準基（72人，10%）。

繼朴寶劍和李準基之後，最想一起歡度3月14日白色情人節的男星依次為：宋仲基（70人，9%）、池昌旭（70人，9%）、金秀賢（44人，6%）、玄彬（32人，4%）、鄭雨盛（32人，4%）等。1060313。

(中央社)