樹林農會選舉疑涉賄 檢調搜索
新北地檢署獲報，樹林區農會選舉涉嫌以現金及餐宴賄選。檢方今天指揮調查局及警方兵分10路搜索，並約談35人到案。
新北檢日前接獲線報，指稱賴姓、陳姓男子分別參選新北市樹林區農會第18屆理事長及常務監事，竟共同涉嫌向多名會員代表以現金新台幣30萬元進行買票。
檢方指出，賴、陳兩人並於3月1日理、監事選舉投票前，招待多名會員代表餐宴，要求他們在理、監事選舉時，依指示投票予陳男陣營所推舉的特定理、監事人選，事後陳、賴於3月9日順利當選常務監事及理事長。
新北地檢署獲報後，由檢察官黃子溎指揮偵辦，並由主任檢察官鄧媛及檢察官簡方毅、陳怡廷、方心瑜、林郁璇及李淑珺協同偵辦。
檢方今天見時機成熟，指揮調查局新北市調查處及新北市警察局樹林分局，持搜索票同步搜索樹林區農會陳男等人辦公室及住居所共10處，傳喚犯罪嫌疑人共35人，並扣得疑似賄選款項10萬元。1060313
(中央社)
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