公車站牌智慧化 雲林動態服務上線

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不用再痴痴等公車，雲林縣公車站牌智慧化，縣府13日表示，搭乘公車動態服務正式上線，可透過公車資訊網站及行動APP掌握資訊。圖為公車資訊顯示看板測試畫面。中央社記者葉子綱攝 106年3月13日

不用再痴痴等公車，雲林縣公車站牌智慧化，縣府今天表示，搭乘公車動態服務正式上線，可透過公車資訊網站及行動APP掌握資訊。

雲林縣政府向交通部公路總局申請補助建置公車動態資訊系統及智慧型站牌，在今年台灣燈會在雲林的燈區接駁開始試運轉，提供接駁公車動態資訊服務。

縣府工務處指出，第一階段建置計畫預計在4月底前完成，包含50座智慧型站牌，在斗六、斗南、虎尾等地，101、102、201等3線公車站，將優先設置，未來再拓展至全縣。

在台鐵斗六車站、斗南車站、西螺客運轉運站、台大醫院斗六院區、台大醫院虎尾院區等站，將設置公車資訊顯示看板，讓候車民眾即時掌握公車到站時間。

工務處表示，民眾可透過公車動態資訊網及行動APP服務掌握資訊，後續將完善公車動態、轉乘規劃、附近站牌、常用站牌、到站提醒、時刻表票價、友善查詢服務等，提供民眾更便捷服務。1060313

(中央社)