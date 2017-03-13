遭影射介入人事 王定宇：不要中計
遭影射介入國軍人事案的民主進步黨籍立委王定宇今天表示，前中央廣播電台總台長汪誕平要對自己的話負責，不要中計；他與國防部主計局財務中心主任唐明德不熟、沒有私交。
媒體報導，民進黨南部某立委強行介入國軍少將人事安排，為此國防部召開人事評議委員會，通過該名立委舉薦的人選。國防部昨天澄清，媒體報導某委員介入，並非事實。
不過，汪誕平下午在臉書發文表示，「軍中朋友傳來的訊息」，王定宇要求安插其好朋友、國防部主計局財務中心主任唐明德，立委給的壓力非常大。
王定宇下午在立法院外交及國防委員會受訪表示，汪誕平要對自己的話負責；從報導的媒體記者到出來講話的人，似乎都跟政戰系統有關，這次少將晉升案，看起來政戰系統內鬥嚴重，甚至某一位人士不斷透過自己周邊影響力，企圖影響升遷案。
王定宇說，國防部將軍升遷，有一定積分與評比，且要送總統府由總統勾選；透過放話，企圖影響總統勾選，非常不可取。相信總統勾選會特別考量，政戰系統也應該找出放話者，這樣的人沒有資格升將軍。
是否認識唐明德，王定宇表示，不熟，業務上沒有直接往來，沒有私交，沒有特別認識；此事若聚焦在個人上，就中計了。
他說，這次政戰系統升遷案，透過特定媒體與特定人士放話，應該知道是誰，這樣急切升少將的人，破壞軍中聲譽，政戰系統應該調查。「希望這位當過黨國大老的名嘴，不要中計」。1060313
(中央社)
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