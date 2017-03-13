酒駕男騎士撞上女通緝犯　一場車禍逮2人

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莊女因詐欺案遭通緝，開車違規右轉與酒駕騎士擦撞，兩人都遭逮送辦。（陳淑芬翻攝）

莊姓女子因詐欺案遭士林地檢通緝，逃避查緝投靠中市友人，日前開車在台灣大道快車道違規右轉，與酒駕莊姓男騎士發生擦撞，莊女原想私下和解，沒想到中市民權派出所巡邏員警路經趨前了解，追查出莊女遭通緝身分、莊男酒駕，2人都被逮。

警方日前巡邏行經台灣大道、英才路口，發現1輛自小客車與機車發生車禍，警方主動趨前了解，發現38歲的莊姓男騎士腳部受傷，協助送醫；警方發現31歲自小客車莊姓女駕駛神色緊張、支吾其詞，經追查，發現她今年初因詐欺案遭士林地檢署通緝中。

警方調查，莊女為逃避查緝，到台中投靠友人，每天晝伏夜出，日前開車在台灣大道及英才路口違規右轉，與慢車道莊姓男騎士擦撞，莊女原本打算拿錢直接和解，沒想到，竟殺出程咬金，途經的巡邏警方到場處理。莊女的詐欺通緝犯漏餡，遭解送歸案。

另外，警方到醫院關心莊男傷勢，發現他身上隱約傳出酒味，進行酒測竟超標，莊男極力爭辯他頭戴安全帽、守規則行駛慢車道，是莊女違規撞他，堅持要提過失傷害告訴。警方依公共危險罪將他函送偵辦。

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(中時)