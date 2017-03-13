鍾麗緹曾求婚周星馳 竟被一口回絕

鍾麗緹和周星馳合作過《九品芝麻官》、《破壞之王》等膾炙人口電影。(圖／翻攝自東網)

46歲「性感女神」鍾麗緹雖已是3個孩子的媽，但依舊保養得宜，過去也是周星馳電影中重要「星女郎」，近日她受訪坦言對星爺有好感，還曾開口暗示求婚，卻被當場拒絕，至今她仍不知道原因。

鍾麗緹和周星馳合作過《九品芝麻官》、《破壞之王》等膾炙人口電影，近日受訪時透露，當年對星爺頗有好感，得知他想移民加拿大，曾暗示自己有加拿大護照，如果兩人結婚的話，就可以實現移民的願望，想不到竟被一口回絕，讓她至今仍想不透為什麼。

(中時電子報)