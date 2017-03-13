農業大學名額爭破頭 青農現身說法
現今大學錄取率超過9成，而近年屏東縣政府開辦的「農業大學」，前2屆各率取180人，竟吸引1072人報名參加，剛領到這張結業證書的女青農陳詩佩分享指出，除產官學專家親自授課外，政府更協助學員申請微型創業貸款，解決年輕人資金不足的困境。
為延續政策，鼓勵返鄉民眾與留鄉農民精進農業，第三屆農業大學預計6月開課，預期又會掀起一波報名潮。屏東縣長潘孟安強調，越能展現在地特色，越有機會國際化，近年來政府推動產業升級，增加農業附帶價值，逐漸勾勒出屏東願景，期許在這一年能開花結果。
背負著祖父與父親期待，34歲陳詩佩放下擅長且最有興趣的整體造型師工作，讓原本打扮時尚亮麗的自己，頂著南部烈日，每天戴著3頂大帽子防曬，延續三代經營60年的家族事業，回到屏東種植鳳梨。
陳詩佩說，如果她不接手，就必須眼睜睜看著長輩打拚許久的工作在她這一代終止，而依靠眼前這片鳳梨田為生的10幾戶工人家庭，還有數十戶下游水果攤商，都面臨生計上困難，因著這份感情拉扯，她決定接下這重擔。
以盡量不灑農藥的自然農法，善待這片孕育她成長的土地，用著年輕人創意讓鳳梨產業有了不一樣的可能，果乾、果茶，替盛產水果有了另一出處，她說，這都是從農業大學得來的知識，也是為什麼大家一直想擠進這「大學窄門」的原因。
(中時)
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