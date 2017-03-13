陶博館首創「快遞」駐村陶藝家 附贈專屬翻譯師
鶯歌陶博館即日起推出「快遞」駐村陶藝家的服務，全台各級學校的相關科系皆可申請，陶博館也會挑選適合的陶藝家到校教學，另有專屬的翻譯師陪同，不用擔心語言問題，非常貼心！
來自愛爾蘭的駐村陶藝家艾倫諾．史旺（Eleanor Swan）日前至鶯歌高職陶瓷工程科進行3堂工作坊教學，受到學生們熱烈迴響，一年級學生林家宇說：「這是第1次上外國老師的課，可以自由發揮，覺得很新鮮，再由老師親自指導，讓人很有成就感，未來會想繼續往陶藝發展。」
艾倫諾表示，這是她第3次到台灣，卻是首次走入學校分享所學，感覺很棒，最希望可以透過互動的方式引導學生，說不定下一個陶藝新星就從這裡誕生！
陶博館長吳秀慈表示，陶博館肩負著傳承陶瓷知識、振興陶瓷產業與推廣陶瓷藝術的使命，於2011年起開辦「陶藝行動列車」，今年起開始提供「快遞」駐村陶藝家的服務，期望藉由各種不同方式，把陶藝文化推廣深入各地，提供民眾體驗陶藝動手做的樂趣，加強大眾對藝術的喜好與熱情，進而提升國際觀。詳洽02-86772727分機714鍾小姐或上陶博館粉絲專頁留言。
(中時)
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