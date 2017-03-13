金門駐縣畫家 鄒佳哲捕捉美麗容顏

金門駐縣藝術家鄒佳哲在金門半年，不開汽車、不騎機車，踩著單車全島走透透。他捕捉了無數美麗容顏，累積成多幅畫作，現在金門縣文化局舉辦創作展「金門你有張美麗的臉」。

鄒佳哲是民國59年出生。他大學讀法律系，因不能忘情從小對繪畫的熱愛，「棄法從畫」；現就讀國立台灣師範大學美術創作理論博士班。為了尋找工作與創作兩者間的平衡點，他選擇到金門當駐縣藝術家，希望能暫時離開熟悉的生活場域，專心創作。

去年7月，鄒佳哲來到金門；力行環保的他堅持不開汽車或騎機車，買了新台幣2000多元的所謂「菜籃車」，在金門趴趴走。半年來，他上山下海，穿梭碉堡古厝，也常逛菜市場，與一張張慈祥燦爛的笑容交會，忍不住「偷拍」起來；捕捉一瞬間的感動，成為創作的素材。

鄒佳哲說，金門雖然資源相對缺乏，但阿公阿嬤臉上展現的飽滿精神，卻成為金門人的人格特質；一般的長者給人行動遲緩的感覺，但金門的老人家卻多了一份優雅。

他最深刻的是，才來金門不久在餐廳用餐時，一位高齡104的人瑞呂陳甜對他熱情打招呼，和藹的笑容，溫暖他的心；得知他在拍照，阿嬤還不時擺pose，逗得他好開心。

許多畫中人在開幕典禮當天現身。87歲的楊寶治臉上的皺紋刻劃出歲月美麗的痕跡，她靦腆笑說，畫中的自己比較漂亮，很喜歡，非常滿意。楊寶治的弟弟楊清國感謝鄒佳哲把姐姐畫的那麼優雅、美麗。91歲的楊玉華也在家人陪同下出席開幕典禮。

本地畫家李苡甄、翁清土、唐敏達、楊天澤等人，也進入鄒佳哲的畫布，同時也來為畫展站台。鄒佳哲對他們的啟發與協助，充滿感激。

這次鄒佳哲創作展共展出65幅畫作，除了擅長的人物畫之外，他最喜歡的是「金門鬥牛」。畫中一位阿伯牽著一頭牛，臉上展現不容挑戰的威權；牛也擺出了絕不低頭的牛脾氣。鄒佳哲說，這畫面耐人尋味，人與牛拉扯間，他看到真正硬頸的金門魂。

在金門駐縣，鄒佳哲落腳瓊林，他感覺這裡就像米勒筆下恬靜的田園。不過，期間，他也遭遇了50年來金門最慘烈的颱風莫蘭蒂，天搖地動的感覺到現在餘悸猶存；還有一個半夜，對面住家起火，也是他難忘的經驗。

他肯定地說：「我會再回金門的。」1060313

(中央社)