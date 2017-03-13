跟著小花趣旅行 華航黃曉明教你怎麼玩

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跟著空服員腳步去旅行，中華航空股份有限公司精選20名空、地勤人員成立「跟著小花趣旅行」部落格13日上線，還有人號稱華航黃曉明（左），要提供旅客不同旅遊視角。（華航提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月13日

跟著空服員腳步去旅行，中華航空股份有限公司精選20名空、地勤人員成立「跟著小花趣旅行」部落格今天上線，還有人號稱華航黃曉明，要提供旅客不同旅遊視角。

出國旅行，哪些景點最好玩？為提供旅客全方位服務，華航成立「跟著小花趣旅行」部落格，由20名空、地勤人員組成，分享自身旅遊經驗，讓旅客在搭飛機前就享受華航最貼心服務。

華航表示，跟著小花趣旅行部落格依國民喜好挑選20個主要城市、80個次要城市，依景點、美食、博物館、活動、購物、自然風景和夜生活主題介紹，供旅客規畫行程時參考。

華航說，精選的20名部落客中，有些人擅長攝影，有些人專長穿搭，還有人最會發覺巷弄美食，像有華航黃曉明之稱的部落客就曾出版歐洲旅遊書，要用自己發掘的特色景點服務帶給旅客不同視角。

即日起到26日於部落格登入華夏會員還可獲千元機票折扣碼，凡參加活動就有機會抽中全球不限航點機票、A350模型機、五星級飯店餐券與2017限量日誌本等。1060313

(中央社)