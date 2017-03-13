鼓勵釋空屋 北市年中試辦包租代管

北市空屋率高，都發局今天宣布，將率全國之先，試辦100戶「包租代管」，預計年中上路。

北市今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，市長柯文哲致詞時重申，北市房價高、空屋率也高，多達3萬7000多戶有1整年時間無人居住，為鼓勵釋出，將推動包租代管等政策。

中央、地方從102年9月起聯手推動代租代管，即由租賃業者媒合房東與房客，不過，部分屋主曾有過租賃糾紛，或擔憂民眾欠租、凶宅，寧可空置房屋也不願出租，代租代管成效不彰，至去年底僅媒合81件。

都發局長林洲民進一步指出，代租代管由業者媒合，包租代管為業者轉租，即直接由租賃業者向房東租下房子，不須擔任媒合角色，林洲民說，長期目標是以包租代管取代代租代管。

林洲民表示，將動用住宅基金2000萬元，預計年中試辦100戶包租代管，房東端保證租金收入3年、住宅修繕最高5萬元、居家安全險3年保障；房客端租金上限2萬元。1060313

(中央社)