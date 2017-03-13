潭子國小圍牆變立體 學童借位拍搞笑照

調皮的潭子國小學童，維持半蹲坐姿勢，拍借位搞笑照。（王文吉攝）

潭子國小後方宿舍群圍牆，經甘蔗里長黃正堯爭取經費補助，聘請專業畫家彩繪，重現懷舊農村氛圍。（王文吉攝）

童玩陀螺、黑松汽水、大同寶寶等圖案躍然牆上，帶領民眾走回時光隧道，勾起兒時記憶。（王文吉攝）

台中市文化局已將潭子國小後方宿舍群列為歷史建物，將編列預算整建，甘蔗里長黃正堯率先營造整體環境，向文化局爭取30萬元補助，聘請專業畫家彩繪，重現懷舊農村氛圍，經網路流傳，吸引不少民眾前往拍照。

潭子區甘蔗里長黃正堯爭取文化局「繽紛計畫」補助，由在地的水果鳥藝術公司，聘請畫家張裕祥及許美月，彩繪潭子國小後方圍牆，大同寶寶、黑松汽水躍然牆上，帶領民眾走回時光隧道，勾起兒時記憶，經由網友傳播，吸引大批民眾前往拍照，成為台中市新興景點。

一位阿嬤看到牆上的大同寶寶、陀螺、黑松汽水等圖案，開心地說「畫得很像、很漂亮喔！這些都是我細漢的回憶。」一名帶著國小兒子到場的父親則笑說，這裡的彩繪比較復古懷舊，適合中老年人，石岡九房彩繪村的3D或4Ｄ卡通彩繪比較吸引小朋友。

潭子國小校長洪宗瑜表示，因彩繪牆位在學校後方，校方也會安排小朋友前往進行戶外教學，讓學童了解早期「甘蔗崙」的地名背景，很多調皮的孩子，要求老師幫拍借位搞笑照。

(中時)