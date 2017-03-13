潭子國小圍牆變立體 學童借位拍搞笑照
台中市文化局已將潭子國小後方宿舍群列為歷史建物，將編列預算整建，甘蔗里長黃正堯率先營造整體環境，向文化局爭取30萬元補助，聘請專業畫家彩繪，重現懷舊農村氛圍，經網路流傳，吸引不少民眾前往拍照。
潭子區甘蔗里長黃正堯爭取文化局「繽紛計畫」補助，由在地的水果鳥藝術公司，聘請畫家張裕祥及許美月，彩繪潭子國小後方圍牆，大同寶寶、黑松汽水躍然牆上，帶領民眾走回時光隧道，勾起兒時記憶，經由網友傳播，吸引大批民眾前往拍照，成為台中市新興景點。
一位阿嬤看到牆上的大同寶寶、陀螺、黑松汽水等圖案，開心地說「畫得很像、很漂亮喔！這些都是我細漢的回憶。」一名帶著國小兒子到場的父親則笑說，這裡的彩繪比較復古懷舊，適合中老年人，石岡九房彩繪村的3D或4Ｄ卡通彩繪比較吸引小朋友。
潭子國小校長洪宗瑜表示，因彩繪牆位在學校後方，校方也會安排小朋友前往進行戶外教學，讓學童了解早期「甘蔗崙」的地名背景，很多調皮的孩子，要求老師幫拍借位搞笑照。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。