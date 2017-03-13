台中金典酒店推和風美食節 用味覺追櫻

台中金典酒店「和風美食節」以創新的料理概念呈現與日本同步的多樣美食。(馮惠宜翻攝)

櫻花季除了到日本賞櫻，想品味與日本同步的和風美食，台中金典酒店即日起推出「和風美食節」，以既有的傳統日本的菜色及料理手法為基底，融合創新的料理概念，符合現代人口味，呈現「香煎雞肉沙拉」、「溫泉蛋烏龍麵」、「蒸茄子佐山藥泥秋葵」等料理，讓大家來品嚐道地美味的日式美食。

像是日本料理中不可缺少的天婦羅，除了採用新鮮蔬菜、海鮮之外，主廚特別準備酥炸香魚，搭配以整朵櫻花與鹽一同醃漬的「八重櫻花鹽」，呈現出浪漫的粉色及淡淡的香味。

另外，日本料理中深受大家喜愛的烏龍麵，主廚則以傳統日本風味呈現，採用特製的日式湯汁，加上以低溫烹煮的溫泉蛋，再撒上蔥花及酥脆的麵衣花，讓軟潤滑順的蛋汁，裹上Q彈的烏龍麵，口感豐富多元。

主廚還準備有味增鮮魚湯、蒜頭蛤蠣清湯等現煮湯品，以及加入柴魚高湯、帝王蟹肉、蔬菜等製作的「帝王蟹茶泡飯」。

主廚也推出多款具有日本風味的點心，其中獨特風味的「北海道雙層乳酪蛋糕」，特別選用頂級進口乳酪烘焙成濃醇起司蛋糕，並搭配上以口味絕佳聞名的北海道乳酪所製成的優格乳酪慕斯，讓消費者雙重享受。

享用「和風美食節」推薦大家可以搭配三月底前推出的「三人同行一人免費」的優惠活動，只要現場以現金或刷卡支付平日原價1180+10％，假日原價1280+10％餐費的民眾，就可以享有三人同行一人免費。

(中時)