林佳龍：2018花博年 台灣觀光行銷主軸

台中市長林佳龍取經橫濱市的「港區未來21」計畫，未來市府的「台中港2.0」計畫，將與中央密切合作，開發港區3000多公頃土地，為成市發展帶來新動能。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左三）提出「2018就是花博年！」市府將擬「台中花博城市宣言」，讓花博成為代表台灣的國際化活動。（盧金足攝）

市長林佳龍今天（13日）表示，台中世界花博將成台灣明年度對外觀光行銷的主軸，也是台日交流突破觀光人次的最重要策略，此行他前往東京會見日本外務副大臣岸信夫等政要時，提出「2018就是花博年！」市府將擬「台中花博城市宣言」，讓花博成為代表台灣的國際化活動。

林佳龍5日至9日率團訪問日本，參加東京食品展記者會與開幕式，以水果裝成全場亮點， 「台灣明年度對外觀光行銷的主軸就是2018台中世界花博！」林佳龍強調，台中將以花博作為城市行銷的策略，讓整個城市都動起來。

在日本東京會見日本外務副大臣岸信夫等政要時，都向他們都向他們提出「2018就是花博年！」盼吸引更多日本觀光客參與花博盛會，市府也成功爭取明年度的台日觀光高峰會在台中舉辦。

從台中發跡的春水堂，進軍日本後在4年內已經拓展7家店，並將朝總店數50家邁進，而源自於台中的珍珠奶茶，每天的銷量達1000杯，深受日本年輕人的喜愛。

看準這項特點，林佳龍提出「來台中尋找春水堂的故鄉」為號召，強化日本春水堂與台中幸福感的連結，盼成台中花博與台中優質農產品在日本的接觸點，不僅招徠更多觀光客，也拓展農產品外銷的市場。

經發局長呂曜志表示，市府也與加治金屬、UPR公司簽訂合作備忘錄，並東京都知事小池百合子、日本外務副大臣岸信夫、橫濱市副長渡邊巧教等政要，成果豐碩。

他指出，台灣精密機械的缺口在高端產品上，因市府與加治金屬簽署MOU，該公司將到台中投資，補足本土製程不足的問題，未來台中將迎來新一波的航太產業的成長。

林佳龍肯定經濟發展局在招商上的努力，精密機械朝航太產業發展時，都將面臨安全性、精準度與金屬表面處理問題，加治金屬可協助本土廠商，提升智慧機械與航太產業水準。

農業局長王俊雄在市政會議報告成果，4天食品展已談妥189家代理商，願銷售台中精緻農產品與加工品，成功拓展外銷市場，也與日本花卉代理業者簽署MOU，未來農民的新品項花卉，藉由此管道外銷日本，達到花卉外銷倍增的目標。

林佳龍說，農產品要拓展外銷市場就要走安全高品質路線，而其基礎就是食安，因此除應加強產品履歷、品質檢驗與加工包裝外，最重要的是建立品牌。

取經橫濱市的「港區未來21」計畫後，林佳龍對其原本的軍港與商港，慢慢發展為郵輪觀光碼頭，是郵輪經濟與都市更新相當成功的例子，未來市府的「台中港2.0」計畫，將與中央密切合作，開發港區3000多公頃土地，為成市發展帶來新動能。

(中時)