港媒：台製造敵意 傷兩岸人民情感！

圖為某大學內部社團「陸生聯誼會」。(圖/本報系資料)

近來的兩岸關係波折不斷，陸客旅台意外事件、一中承諾書事件，一直到陸生涉共諜案被逮，可以感覺到台灣社會對大陸不友善的氛圍。外界質疑，一連串的事件爆發，或可能是刻意之舉，無論如何，這已經傷害到兩岸人民之間的情感。

港媒中評社今天（13日）發表社論文章，對今年以來逐漸惡化的兩岸關係表示擔憂，並點出民進黨當局只看到大陸政府，卻忽視大陸民意的施政盲點。

文章指出，民進黨對大陸不友善的最明顯作為，就是把佔觀光總數近4成的陸客給下壓，當局所持拒人於千里之外的態度，不只傷了大陸民眾的心，也讓台灣業者苦不堪言。

其次，本月以來連續的陸生事件，也引起多方揣測。湊巧的是，在綠營炒作一中承諾書事件不久，又傳出陸生涉共諜案被捕，而且民進黨又正好在推《保防法》，以上不難使人產生諸多聯想。

現在的所謂陸生共諜案，已經造成一股寒蟬效應。試問，以後還有多少大陸家長願意送孩子來台求學？

文章強調，民進黨施政一直存有盲點，忽視大陸的民意所在，若繼續炒作大陸為敵人，那要怎麼讓對岸感覺台灣最美的風景是人？眼下，不知不覺地，台灣又被帶回到兩蔣時期大搞「保密防諜」的年代，如此又要兩岸人民如何是好？

(中時電子報)