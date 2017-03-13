促轉會委員9人縮為7人 4人需經立院同意

徐國勇下午說明行政立法協調會研商促轉條例修法內容（呂雪彗攝）

行政立法協調會議今天中午討論促進轉型正義條例草案內容，會後政院發言人徐國勇表示，確定這是框架式立法，涉及黨產會部分，執行上確定讓二個獨立機關各自獨立運作；轉型正義期間的定義是從民國34年10月5日國民黨來台灣，到民國81年11月16日外島解嚴完成為止，因黨產會先行成立，促轉會剩原民、司法、政治檔案三大議題待處理。

徐國勇表示，由於黨產會已成立，促轉委員會委員由9人縮為7人，促轉會確立為二級獨立機關，組成成員主委1人為特任官，政務副主委1人比照簡任14職等，2位專任委員，前4人必須由行政院長提名，送立法院行使同意權。

另3位當然委員由法務部、文化部、國史館長兼任，法務部長跟國史館長幾乎不參加政黨活動，文化部長是否也要求不能參加政黨活動，會中有觸及，但尚未決定，未來當然委員若由政次兼任就沒有這些問題，但明訂立委、監委不可擔任促轉會委員。

有關政治檔案，徐國勇說，會中共識認為，《政治檔案法》決定要另外單獨制定法案，政治檔案定義很難界定，如果只涉及人權才可算似乎過於狹隘，但國民黨來台灣之後，國民黨史就是威權統治時代國家歷史的一部分，政治檔案和國民黨史檔案有牽連，怎麼定義政治檔案的文字會再研議。

此外，牽涉司法部分，早期面臨司法迫害案件有的是未經審判即槍斃，程序不正義，要如何啟動？是否有律師代理？或相關機關對被害人恢復名譽？徐國勇說，這些另外用辦法研議該如何處理，倘若在促轉條例裡面處理，要增加很多條文，應會另案處理。

早期司法案件平反如何定義？徐說，會回去研究，但沒有經過起訴、審判，直接被槍斃，這些都是司法不公，沒有經過適當審判，在民主國家的司法都是程序不正義。

未來司法迫害案件是否要透過重啟訴訟程序，徐說，黨團綠委及行政部門再回去思考，如果要重啟訴訟，程序如何啟動？現行法律怎麼提非常上訴、怎麼提再審？沒有條文如何重啟程序。重啟程序縱然出爐，但誰可以出面幫忙家屬請律師？這部分促轉條例並沒有規定。

促轉條例將進入二、三讀，但仍有需要考慮問題，文字再集思廣益後，會提下次行政立法協調會討論，儘速完成三讀立法。至於促轉會主委人選問題，黨產會主委是否能兼任沒有談到，黨產會主委也是特任。

至於促轉會成立是否會和總統府真相和解委員會形成雙頭馬車？徐國勇指出，並沒有完全重疊，牽涉司法不公和檔案問題。促轉會2年內要提出報告，真相也是一樣，總統宣布520開始，已經快一年，促轉檔案問題如果趕快解決，尤其國民黨史，真相委員會報告會有更多資料、更齊全，何況真相委員會是總統府的職權，並未在這裡討論。

(工商)