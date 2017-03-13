七年級生一技之長 破解經濟不景氣
經濟不景氣中，消費者能省則省，百貨銷售哎哎叫，奢侈品更是不好賣，在不落入價格戰、網路代購的混水中，要如何在逆勢中成長？
在百貨賣場經營手錶銷售的黃逸智，一邊要面對高額櫃位租金，一邊又面對消費者只看不買的低銷售率，曾經月營業額不到20萬，幾乎快入不敷出，面對薪水不漲，萬物齊漲，消費者幾乎不買新的，壞掉能修就修，還好憑藉著早年曾從事維修鐘錶的豐富經驗，又兼營維修，可說在不景氣中殺出了一條生路。
黃逸智表示，他把這個稱做手錶業的「一條龍服務」，銷售及維修就他一個人完成，大部分的維修幾乎都可以在現場完成，客人把手錶留著，去逛逛賣場後，再回來取件即可，省卻了以往需寄
件維修，等待大半個月的時間，對於店家來講又省了人事成本。
經濟不景氣中，低薪、工作不穩定，似乎是常態，過來人黃逸智說，「一技在身勝過萬貫家財！」是七年級生面對困境求生存的關鍵。
(中時)
關鍵字：七年級生
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