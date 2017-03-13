猥褻、拍攝4歲女童下體 醫院看護工判刑5年6月
60多歲的陳姓看護工，去年7月在醫院內看到4歲女童獨自一人玩耍，竟主動搭訕，擋住去路並脫去女童內褲，左手猥褻女童下體，右手持手機拍照，事後給100元要她不要告訴別人。女童身上多了100元，引起母親追問，整起事件因而爆發，士林地院依兒少性交易條例、加重強制猥褻，判決5年6月。
檢方調查的時候，女童說回憶去年7月1日下午5點多，她說：「女童用手摸我窩窩（私處）時，感覺裡面有一個怪東東，他有放石頭，我就把它拿出來。」檢方以強制性交起訴，但陳男辯稱，沒有用手指插入，否認犯行。
女童到了法院審理時證稱：「叔叔用手摸我窩窩時，沒有把手伸進去，用外面摸，我沒有痛痛的感覺。」合議庭認為，陳男雖然測謊沒有通過，但不能作為唯一證據，女童下體並未驗出撕裂傷，處女膜完整，犯案僅3分鐘，女童衣著完整，難以認定陳男有性侵女童。
合議庭認為，陳男猥褻女童、拍攝5張女童下體照片，一行為觸犯數罪，從一重論處，依兒少性交易條例，拍攝未滿18歲之人猥褻行為之電子訊號，判決5年6月，全案可上訴。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。