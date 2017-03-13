猥褻、拍攝4歲女童下體 醫院看護工判刑5年6月

60多歲的陳姓看護工，去年7月在醫院內看到4歲女童獨自一人玩耍，竟主動搭訕，擋住去路並脫去女童內褲，左手猥褻女童下體，右手持手機拍照，事後給100元要她不要告訴別人。女童身上多了100元，引起母親追問，整起事件因而爆發，士林地院依兒少性交易條例、加重強制猥褻，判決5年6月。

檢方調查的時候，女童說回憶去年7月1日下午5點多，她說：「女童用手摸我窩窩（私處）時，感覺裡面有一個怪東東，他有放石頭，我就把它拿出來。」檢方以強制性交起訴，但陳男辯稱，沒有用手指插入，否認犯行。

女童到了法院審理時證稱：「叔叔用手摸我窩窩時，沒有把手伸進去，用外面摸，我沒有痛痛的感覺。」合議庭認為，陳男雖然測謊沒有通過，但不能作為唯一證據，女童下體並未驗出撕裂傷，處女膜完整，犯案僅3分鐘，女童衣著完整，難以認定陳男有性侵女童。

合議庭認為，陳男猥褻女童、拍攝5張女童下體照片，一行為觸犯數罪，從一重論處，依兒少性交易條例，拍攝未滿18歲之人猥褻行為之電子訊號，判決5年6月，全案可上訴。

(中時)