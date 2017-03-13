別再追IG了！「華航黃曉明」旅遊文要到這兒看

華航客運行銷處副總經理曹志芬帶領 6 位華航旅行高手，一同送上滿滿的旅遊大平台，「跟著小花趣旅行」就對了！（華航提供）

還在追空少空姐的Instagram嗎？落伍了！華航空服員跟地勤運務員首度化身旅遊達人，分享旅遊經驗，傳授最好吃最好玩的達人口袋名單，華航「跟著小花趣旅行」部落格3月13日上線，為有興趣出國的民眾送上滿滿的旅遊大平台。

出國玩，跟著小花趣就對了！華航提供多才多藝的員工表現舞台，凸顯團隊成就旅程主軸，「跟著小花趣旅行」部落格由華航員工最會玩的旅行高手組成，一起分享自身的旅遊經驗提供民眾及旅客，最新潮、最熱門的玩法。

號稱「華航黃曉明」的華航空服員，文筆佳，曾出版旅居瑞典與歐洲的旅遊書。精選的文章皆以色彩豐富的圖片貫穿，風格獨具、吸睛度高，知性、文青、甜美、率性兼併，希望能帶給旅客原創且多元性的旅遊指標。

「跟著小花趣旅行」參考依國人旅遊喜好挑選主要城市20個，80個次要城市，依地區、地圖、旅遊主題及部落客搜尋4大主題，以景點、美食、博物館、活動、購物、自然風景、夜生活七大類為主做介紹，還有華夏會員專屬功能，提供使用者全新旅遊資訊平台，可於旅遊規劃前期尋找資料或激發靈感新選擇。

小花部落客各個臥虎藏龍，各具特色，有知名人氣部落客、咖啡店達人，擅長推薦各地特色咖啡店，獨樹一格文青路線；有些擅長攝影，圖片視覺張力強，喜歡隨興探索，發掘巷弄隱藏版景點、美食，跟著達人玩就對了。

(中時)