促轉委員會擬比照二級機關 設委員7人

行政院發言人徐國勇今天表示，行政立法協調會報討論「促進轉型正義條例」草案達成共識，未來設置促轉委員會將比照二級機關，設委員7人，法務部、文化部和國史館為當然委員。

行政院中午召開行政立法協調會報，討論「促進轉型正義條例」草案。

徐國勇會後轉述，會中確立促轉條例為框架式立法，促轉期間為民國34年10月5日國民政府來台，到81年11月16號解嚴完成為止。

徐國勇表示，會中也確立促進轉型正義委員會的組織架構，由於行政院不當黨產委員會已成立並在運作當中，將與促轉委員會各自獨立運行，因此促轉委員會原擬設委員9人，將減為7人。

徐國勇說，促轉委員會將比照二級機關，等同部會級，設4位專任委員，其中一名主委是特任官員、一名副主委比照簡任14職等，兩名專任委員比照簡任十三職等，這4名委員人選需經過立法院同意；另設3名當然委員，擬分別由法務部、文化部或國史館派員擔任，至於是否為部長和館長出任，還是可以由政務次長擔任，將再進行研議。

至於政治檔案和司法平反部分是否要納入促轉條例，徐國勇說，今天會議認為政治檔案應要另外立法，因為政治檔案的範圍很難界定，國民黨來台後，黨史就是威權統治時代國史的一部份，政治檔案跟國民黨黨史會有牽連，若只定義為人權就過於狹隘，因此定義需要再研議。

司法平反的部分，徐國勇表示，過去有些未經審判的迫害案件，是否要重啟審判、或由相關機關認定後恢復名譽等議題，若要納入促轉條例，勢必將增加許多條文，由於草案已在立院通過一讀，今天沒有定案，將再討論如何處理。1060313

(中央社)