徐國勇：反滲透法不會限制言論自由

針對綠委陳明文呼籲訂定反滲透法草案，行政院發言人徐國勇下午表示，反滲透法與保防法似乎有很多重疊，主要都是為國家安全，政院尊重立委意見跟草案，立法權本來就是立委的權利，若他們提案，行政院就表示尊重。

至於綠委要求杜絕假新聞？徐國勇說，有些新聞的確是不真實的，必須要反駁，但言論自由不會去限制，如果超過言論自由，涉及毀謗，現在就有法律去處理，民進黨政府不會限制言論自由，不能跨越那條線，因為言論自由是民進黨的核心價值，還因為鄭南榕訂了言論自由日。

(工商)