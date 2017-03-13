香港女神環抱蔡少芬組五美 陳法蓉仙女聚會好靚

香港女星陳法蓉與「性感女神」朱茵、蔡少芬等人聚會照，女神彼此環抱，畫面美爆。（圖／取材自陳法蓉微博）

香港女星陳法蓉以港姐冠軍、國際華裔小姐亞軍之姿出道，擁高挑身材與艷麗外型，是外界公認的大美女，也讓陳法蓉擁「香港女神」稱號，近日陳法蓉曬出與「性感女神」朱茵、蔡少芬等人聚會照，女神彼此環抱，畫面美爆。

陳法蓉昨（12日）在微博曬出與「性感女神」朱茵、蔡少芬等人合照，五個熟女在鏡頭前親密環抱，展現彼此好交情，陳法蓉喊話網友：「請用四個字形容今天的我們」，更吸引粉絲直呼是「仙女聚會」、「一群天仙」、「宛如少女」。

(中時電子報)