感念33年前大車禍救命之恩 96歲日婦囑兒女專程來台致謝
33年前在南投縣國姓鄉發生柑林大車禍的日本旅行團遊覽車，造成8死8傷，當年經佑民醫院極力搶救後倖存的婦人高野喜代子，現已96歲高齡，一直念念不忘「台灣醫師救命之恩」，特別囑咐其兒女來台旅遊，專程前往醫院表達謝意，讓院方同仁都備感溫馨。
佑民醫院院長謝文輝說，民國75年2月在國姓鄉有輛遊覽車翻覆，死傷慘重，當年63歲的婦人高野喜代子，送醫時已奄奄一息，經診斷為右手開放性骨折、顱內出血，傷勢嚴重，立即施以緊急手術，終於順利完成搶救，救回寶貴一命。
謝院長表示，高野喜代子老太太和她們一家人都非常有人情味，20多年前她就曾和子女們到醫院致謝，並贈送1座玻璃裝櫃的日本娃娃，且每年都寄賀年卡致意。
目前高野喜代子已高齡96歲，身體健康狀況良好，仍隨時心繫佑民醫院的救命之恩，特別矚咐其兒子、女兒來台，要專程再至醫院向院長謝文輝表達謝意。前天其兒女到醫院時，雖然謝文輝雖不在，但仍碰上其女婿、也是骨科醫師黃裕涵，彼此合影後才離去，場面溫馨。
(中時)
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