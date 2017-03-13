李明亮籲：長照結合愛鄰守護隊更完整

台中市長林佳龍（左）力邀前衛生署長李明亮擔任市政顧問，攜手推動台中市的健康藍圖。（盧金足攝）

市府衛生局長呂宗學提出「台中市民健康服務遞送5R3E1I」專案報告。（盧金足攝）

前衛生署長李明亮受市長林佳龍之邀擔任市政顧問，今天（13日）出席市政會議時指出，蔡總統宣示，「長照2.0」只許成功，不許失敗，食安和藥物安全也是政府當務之急。林佳龍表示，將為此成立包括食安和藥物管理的「食安處」，強調政府資源是配置的問題，要重新盤點，讓資源到位給需要的人，如果資源配置錯誤，政府可能會白忙一場。

市府衛生局長呂宗學今天在市政會議提出「台中市民健康服務遞送5R3E1I」專案報告，利用資訊整合，將既有不同單位的不同服務盤點後接龍遞送，讓市民在疾病歷程獲得有效照顧，落實疾病預防、健康促進，打造健康城市。

林佳龍說，台中市需建立「以人為本」的健康服務與管理規畫，避免在市民健康照護與服務遞送上出現裂縫，並且在資源配置與運用上，發揮加值效果。

呂宗學指出，「台中市民健康服務遞送5R3E1I」，利用1個「I」 (Information)將各單位、各服務「接龍」，彌補現行服務的裂縫，以確保5個「R」：讓適當病患(Right patient)、接受適當服務(Right service)、在適當時間(Right time)、在適當地點(Right place)、由適當服務者提供(Right care giver)，使整體服務符合3個「E」：效益(Effectiveness)、效率(Efficiency)、公平公正(Equity)。

市府重視「不同單位、不同服務的銜接」，例如病患出院後，公衛護士到府訪視，但病患不認識公衛護士，使服務吃了閉門羹。

他說，未來將結合社會服務與醫療院所，將遞送服務系統「接龍」，提供人力資訊交換，比如醫師想要到家中訪視，就可以透過市府的愛鄰守護隊牽線，當醫生與患者間的橋梁，把各種專業服務都送到家中。

失能者可能因為不方便出門，導致不規則就醫、服藥而再度發病，或是出現併發症卻沒能及早發現；若有專業人士到家中訪視，就能及早發現，不會病況嚴重時才到醫院，造成醫院壅塞。

前衛生署長、市政顧問李明亮表示，台中兩年前就推動「愛鄰守護隊」，落實世界衛生組織「Heath City健康城市」的觀念，若把長照與愛鄰守護隊結合，將會比中央政府現在要求的長照服務更完整，台中不能放棄。

李明亮指出，去年感染流感人數較前年少很多，其關鍵在於疫苗；前年流感疫苗總計注射300萬劑，去年600萬劑，而前年流感死亡者中，有95%未注射疫苗，其差異顯著，市府應該要加強宣傳疫苗注射，在流行初期撲滅流感，他也提醒，食安與藥安的維護不能懈怠，要持續落實。

林佳龍認為，長照結合健康服務遞送及愛鄰守護隊，其業務與多個局處相關，是接力賽的概念，「還沒交給下一棒的時候，不可把棒子丟在地上」，有人接到棒子後，任務才算完成，這就是無縫接軌、接龍的概念。

他強調，政府的角色是藉由「公組織的力量」來解決民眾「私健康」的問題，市府推動照護政策，是採積極的角度，主動整合跨局處、跨政府與民間力量合作，包含愛鄰守護隊

、托育托老都是明顯的例子，政府一體、無縫鏈結是政策成敗的關鍵，希望各局數掌握全貌，在服務遞送上沒有裂縫，發揮資源整合的效果。

(中時)