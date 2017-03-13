家扶優秀社工 甘苦一籮筐
雲林家扶中心社工陳淑雅陪伴家長，照顧遲緩兒；吳照平協助受虐婦幼擺脫家暴，展開新生活；蘇甄麗連結資源網絡，幫助罕見疾病媽媽就醫；事務員吳慧禎嚴格把關，開源節流；4人甘苦一籮筐，共同的暖心卻溫熱每一受扶戶。
吳照平、蘇甄麗、陳淑雅、吳慧禎敬業奉獻，本月下旬將獲縣府表揚，主委陳燦勳上午特地先獻上茶飲、娃娃等為他們慶賀並紓壓。
陳淑雅是大人導師，也是孩子王，親力親為示範教導與慢飛天使遊戲互動，曾有孩子罹患罕見疾病，已經5歲體重還不到10公斤，骨瘦如柴，爸媽跑遍各地大小醫院，仍查不出病因，她看了很心疼，每每陪著媽媽流淚，但還是噙住淚水，鼓勵家長、灌輸正能量。
一位新住民媽媽遭受先生長達8年的暴力與精神虐待，吳照平某次家訪時，目睹該先生竟拿著菜刀要砍孩子，他嚇壞了，但為了小孩安全，他刻意表現平穩，溫言暖語地勸說，好不容易安撫對方情緒，及時阻止憾事發生，至今想起仍心有餘悸。
蘇甄麗陪伴、輔導終日躲在房裡、罹患罕見疾病的媽媽打開心房，接受治療，並迎向陽光。吳慧禎是大掌櫃，在募款不易的當下，極力開源節流，嚴格把關，不浪費一分一毫捐助資源。
(中時)
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