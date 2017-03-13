陸開通西沙旅遊線 越南抗議

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越南外交部發言人黎海平今天發表聲明，針對中國大陸稍早開通到西沙群島旅遊線，以及大陸海警船在西沙群島海域驅逐越南1艘漁船，表達抗議及要求中方停止類似行為。

黎海平（Le Hai Binh）表示，越南擁有足夠歷史和法律依據，可證明對西沙和南沙兩個群島（越稱黃沙和長沙）擁有主權。

他指出，大陸上述行為已嚴重侵犯越南對西沙群島的主權，違反了國際法，也違背南海共同行為準則宣言（DOC）以及「關於指導解決中越海上問題基本原則協議」。

他強調，越南要求中方尊重越方主權與國際法，立即停止並不讓類似行為再度發生，為維護南海（越稱東海）和平與穩定作出貢獻。

新華社報導，搭載308名旅客的「長樂公主」號郵輪本月2日從中國海南三亞出發，開往西沙群島進行了首航之旅，為期4天的旅程。

此外，越南當局指控大陸海警船稍早在西沙群島海域驅逐越南QNg 95215 TS號漁船。1060313

(中央社)