美再爆反猶太事件 祭司稱白人至上作祟

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西雅圖優美的猶太教堂外牆遭人破壞，潦草塗鴉寫著大屠殺是「假歷史」。面對數月來發生的這一波波反猶太事件，猶太祭司呼籲美國總統川普應強力譴責。

路透社報導，西雅圖警方表示，1名下班員警10日發現這個塗鴉後，他們正以仇恨犯罪針對破壞迪賀許西奈（De Hirsch Sinai）教堂的行為進行調查。

尤其，塗鴉旁還寫著對5個美國與加拿大猶太社區中心的炸彈威脅，被視為數月來多起以猶太組織為攻擊目標事件的最新事件。

西雅圖的猶太祭司威納（Daniel Weiner Weiner）認為這起事件，與他所描繪的2016總統大選期間放任部分選區倡導白人至上主義有關。

威納說：「我們的總統得傳達1個訊息，不能只是責怪反猶太，而是要特別地點名白人至上主義者，尤其是某些他的支持者。」

威納沒直接怪罪川普或他的行政團隊，但對白人民族主義者擁護川普競選活動時，「整個選戰被定調」，感到相當遺憾。（譯者：中央社許湘欣）1060313

(中央社)