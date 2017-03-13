美再爆反猶太事件 祭司稱白人至上作祟
西雅圖優美的猶太教堂外牆遭人破壞，潦草塗鴉寫著大屠殺是「假歷史」。面對數月來發生的這一波波反猶太事件，猶太祭司呼籲美國總統川普應強力譴責。
路透社報導，西雅圖警方表示，1名下班員警10日發現這個塗鴉後，他們正以仇恨犯罪針對破壞迪賀許西奈（De Hirsch Sinai）教堂的行為進行調查。
尤其，塗鴉旁還寫著對5個美國與加拿大猶太社區中心的炸彈威脅，被視為數月來多起以猶太組織為攻擊目標事件的最新事件。
西雅圖的猶太祭司威納（Daniel Weiner Weiner）認為這起事件，與他所描繪的2016總統大選期間放任部分選區倡導白人至上主義有關。
威納說：「我們的總統得傳達1個訊息，不能只是責怪反猶太，而是要特別地點名白人至上主義者，尤其是某些他的支持者。」
威納沒直接怪罪川普或他的行政團隊，但對白人民族主義者擁護川普競選活動時，「整個選戰被定調」，感到相當遺憾。（譯者：中央社許湘欣）1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。