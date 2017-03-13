父酒駕BMW撞死人 叫兒頂罪還偷死者錢
程姓男子酒後駕駛BMW轎車，撞死機車騎士，還唆使兒子頂罪，更偷走死者遺落的百元紙鈔，警方識破，程姓父子移送法辦。
47歲程姓男子昨天上午先到友人住處喝酒，下午載兒子要再到台中市太平區訪友，程男駕車行經太堤東路、興隆路口，追撞騎機車的20歲陳姓男子，陳男當場噴飛重傷，機車零件四散，經送醫仍不治。
台中市政府警察局太平分局獲報處理，程姓兒子出面頂罪，程男則由友人接應離開，但員警察覺有異，稍晚調閱監視器發現一名男子案發後從駕駛座離開，程兒才坦承父親要他頂罪，警方事後到程家找人，程男坦承駕車撞人，但否認叫兒子頂罪。
程男向警方辯稱，肇事後因為太緊張、太難過，才再到朋友家喝酒，不是酒後駕車釀禍。警方也發現程男肇事後，取走死者掉落的6張新台幣100元紙鈔，但程男辯稱現場「撿到」要交給警方，因緊張而忘記交出。
警方訊後依涉犯公共危險罪、過失致死、竊盜、藏匿人犯及湮滅證據罪嫌，全案移送台中地檢署偵辦，程男今天終於向檢方坦承酒駕撞人；網友怒斥，酒駕要重懲「判死刑、關到死」，也對於程男酒駕撞死人還拿走死者的錢，感到非常憤怒。1060313
(中央社)
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