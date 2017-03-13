日媒：中國學界催促制訂國家統一法
「日本經濟新聞」今天報導，北京大學台灣研究院院長李義虎受訪表示，中國大陸專家之間，催促應制訂「國家統一法」聲音漸起，可能在明年的大陸全國人大代表會正式成為議題。
報導指出，中國大陸認為台灣的總統蔡英文在進行文化、教育「去中國化」的「軟性台獨」。台灣的前總統陳水扁當時期待的「法理台獨」，導致中國大陸強烈反彈。
李義虎認為，蔡英文不承認「一個中國」原則，當局間的對話當然持續中斷。為了阻止台獨，大陸的專家之間，催促應制訂「國家統一法」的聲音漸起，有可能明年的大陸全國人大代表會正式成為議題。此外，大陸應該還會持續進行挖走台灣邦交國的「外交戰」。
李義虎表示，美國總統川普2月上旬，與中國大陸國家主席習近平電話會談時，表示堅持「一個中國」政策。川普在就任美國總統之前，雖做了些不負責任的發言，但美國的台灣政策現已返回客觀、理性的立場。
李義虎說，大陸的航空母艦「遼寧」號1月上旬繞行台灣一周，大陸軍方正在急速推動現代化，軍演的手法多樣化，是理所當然的，外界不需感到驚訝。1060313
(中央社)
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