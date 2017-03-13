清潔隊員掃地下道 遭大學生騎機車撞倒

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嘉義縣民雄鄉鄉公所2名清潔隊員，今天下午在打掃地下道時，遭一名騎機車的大學生撞倒，所幸3人都無生命危險。

警方表示，這起車禍發生在下午3時左右，一名大學生騎機車經過民雄地下道，疑似未適應地下道中的光線，接連撞上2名正在打掃地下道的清潔隊員，造成3人倒地受傷。

其中1名清潔隊員頭部破皮流血，另一名清潔隊員與肇事的大學生僅受皮肉傷，3人均無生命危險。1060313

(中央社)