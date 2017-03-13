機捷紀念套票 限量五千套銷售一空

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機場捷運正式通車，桃捷公司推出限量5000套通車紀念套票「桃囍」禮盒，網路預購2000套及現場販售的3000套皆已全數售罄，無法再追加購買。

桃捷公司11及12日兩天於A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站與A18高鐵桃園站現場販售3000套通車紀念套票「桃囍」禮盒，由桃捷女孩親切介紹、服務。

不少民眾一大早就在機捷四個販售車站排隊，甚至遠從外縣市特地北上來買，買到的民眾紛紛露出喜悅滿足的笑容，更與桃捷女孩合影留下珍貴回憶，現場販售的3000套已於12日全數售完，仍有晚來民眾排隊詢問，難掩失望表情。1060313

(中央社)