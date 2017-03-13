G-Force大賀兄弟出道 癡情玫瑰花2.0來了

來自來台灣的G-Force大賀兄弟發行首張EP「R-賀LA！」，四位成員為了在台北生活，曾打過零工，吃過不少苦，但仍堅持理想圓星夢，首波主打「癡情玫瑰花2.0」。

知名製作人徐嘉良打造的本土偶像團體「G-Force大賀兄弟」發行首張EP，正式出道，今天在台北美麗信花園酒店舉行記者會，請到演藝圈前輩包偉銘站台。

G-Force大賀兄弟由團長喬治領軍，擔任主唱，團員立衡、洛克、白帥帥，首波主打「癡情玫瑰花2.0」，將原曲以全華語及更清新、有活力的方式重新詮釋，希望將這首歌推廣到全華人地區，MV更找來快樂寶拉（Happy Polla）跨刀演出，要打開東南亞知名度。

包偉銘在記者會上以自身經驗鼓勵大賀兄弟，他說，在演藝圈生存很困難，尤其是以團體形式活動會更加艱辛，要堅持下去一定得保持對演藝事業的狂熱，在活躍的時候盡心盡力去學習，也要懂得享受低潮而不放棄。

包偉銘還說，他正向大賀兄弟學習新人認真努力的態度，因此送自己愛用的健身滾輪，希望大賀兄弟保持體態健美時，永遠不要忘記要保持完美心態。

G-Force大賀兄弟四位成員都是來自南部，為了在台北生活，打過不少零工，也吃了不少苦，洛克更自爆，在最窮困潦倒的時候甚至差點去當牛郎，但因懷抱著星夢而踩剎車；如今新人出道，收入尚不穩定，但四人不氣餒，決心在演藝圈闖出一條屬於自己的路。1060313

(中央社)