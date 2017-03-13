謝麗金酒吧上月才開幕 收銀機整台被賊搬走
藝人謝麗金日前和友人一起合資開Lounge Bar「Cest si Bon」，才於上月15日開幕，沒想到昨（12日）卻驚傳遭竊，小偷甚至搬走整台收銀機，預計損失2萬多元。
據《蘋果日報》報導，竊賊一進入酒吧，警鈴就響了，保全和警察也在12分內就抵達現場，或許是來不及搬其他貴重物品，小偷只好搬走收銀機，對此，謝麗金則表示店內酒的存量高達上百萬，慶幸沒有更多損失。
另外，謝麗金事後看監視器，認為小偷應不是熟人，並透露店長忘了關後門，才讓小偷發現沒上鎖，剛好就闖進來，樂觀表示：「一點都不衰，一定是我們店太受歡迎，連小偷都來光顧」，而收銀機內是1天營業額，損失約2萬多元，算是不幸中的大幸，未來會更加注意店裡的安全。
(中時電子報)
關鍵字：謝麗金
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