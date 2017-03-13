肉食男女看過來！壽喜燒吃到飽揪團送和牛肉

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北澤壽喜燒歡慶10周年14日起四人同行加贈澳洲黑毛和牛一份。(馮惠宜攝)

台中人愛吃鍋，其中以壽喜燒吃到飽深受年輕男女喜好的北澤壽喜燒，歡慶十周年慶，14日起四人同行加碼贈送市價1200元的澳洲黑毛和牛一份。

北澤壽喜燒2007年在台中市公益路成立第一家旗艦店，特別引進日本傳統關東風味壽喜燒醬汁，於鑄鐵鍋中涮煮，提供無限量供應的精選肉品與蔬菜，如今已成為消費者心目中「吃肉的天堂」。

歡慶10周年，除了原本提供的五種嚴選優質肉品之外，14日起至全省北澤壽喜燒，四人同行加碼贈送澳洲黑毛和牛乙份（市價：1200元)，頂級美味與消費者同樂北澤十周年！

(中時)