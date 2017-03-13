竹田鄉農會真變天　內部氣氛盼整合

竹田鄉農會改選最後階段13日出爐，張陣營如期從在野派晉升當權派，胡吉方(中)回鍋當選理事長、張志誠(左)順利拿下總幹事，黃順泰(右)則續任常務監事。(謝佳潾攝)

胡吉方(右)回鍋當選理事長。（謝佳潾攝）

竹田鄉農會改選最後階段今天出爐，張陣營如期從在野派晉升當權派，胡吉方回鍋當選理事長、張志誠順利拿下總幹事，他們表明要推廣產銷班促進農會成長，並改變農會非融洽的氣氛；先前質疑對方賄選的謝翠妃則不再對選舉結果發言。

今天下午，竹田鄉農會舉行理監事會議暨理事長、總幹事及常務監事選舉，張陣營繼會員代表、理監事一面贏後，再度以6比3的理事票數贏得理事長及總幹事。張志誠說，這次選舉結果符合預期，沒有像上次理監事選舉有跑票情形。

他說，農會改選結果已經塵埃落定，將要一改先前農會發展不積極的態度，產銷班絕對是要推廣的重點項目之一，盼產銷班的陸續成立能為農會帶來不一樣的改變；至於他原先的推廣部主任一職，尚未說明由誰接任，目前仍在觀望中。

「責任更重了。」新任理事長胡吉方則是第3次當選理事長，他說，前兩任任職期間，就有感到農會氛圍不慎融洽，幹部與理監事時有意見不同的時候，這次回鍋的主要任務是將竹田農會變成和諧的農會，這樣才有利於農會成長。

胡吉方強調，原是在野的張陣營雖於此次農會改選一路贏到底，但仍是維持閩客共治的傳統，並沒有破壞原有的關係。而先前質疑敵手賄選的總幹事候聘人謝翠妃，在最後結果出爐後，一改之前態度，不再質疑也不願發言，拒絕評論選況。

(中時)