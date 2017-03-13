WBC》3／13戰績 委國輸球 將和義大利加賽拚晉級

委內瑞拉不敵墨西哥，將與義大利爭奪最後晉級資格。(美聯社)

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經典賽13日截至下午3點戰況，C組2連勝的多明尼加，雖遭遇哥倫比亞頑強抵抗，9局險爆冷輸球，不過最後仍技高一籌，以三連勝之姿挺進第二輪；相較多明尼加，美國隊碰上加拿大則輕鬆寫意，以8比0勝出晉級。

於墨西哥開打的D組，波多黎各毫無懸念擊敗義大利，以3連勝之姿晉級，反觀分組第2可就搶得凶了！有機會出線的委內瑞拉，只要擊敗墨西哥就能出線，未料激烈打擊戰後，卻苦吞敗戰，也使得D組最後門票得主，得透過加賽才能揭曉。經比較數據，14日將由委內瑞拉與義大利角逐最後晉級資格。

(中時電子報)

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