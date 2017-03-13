強強聯手！手滑買UNIQLO、小7取貨

我要評比

UNIQLO開放線上訂貨、7-11取貨(圖／UNIQLO提供)

因應新零售時代及數位化購物趨勢，UNIQLO台灣宣布即日起啟動網路訂貨全台5000家以上7-ELEVEN超商付款取貨服務。

顧客於網路商店訂購商品後，選擇「超商取貨服務」，指定就近的7-ELEVEN門市，待收到商品送達簡訊後6天內，提供顧客全天到店以現金付款取貨，不限時間取件、不怕沒有人收件，讓網路購物取貨更加便捷，且享有七日鑑賞期與退換貨。

而除了UNIQLO之外，去年才上線的GU網路商店亦縕釀與小7合作，擴展電商業務每月成長兩位數目標。

(工商)