老嫗違規過馬路遭撞成重度失智 駕駛判3個月

彰化縣22歲陳姓男子，前年8月晚間開車撞到違規闖越馬路的85歲鐘姓老婦人，導致老嫗頭部外傷、重度失智，需他人照顧日常起居，被害人家屬提告過失傷害並索賠80多萬元，陳男一審遭判3個月，彰化地檢署認判決有違罪刑相當原則，提起上訴遭駁回，全案定讞。

前年8月1日晚間10點多，鐘姓老嫗彰化縣二林鎮斗苑路三段違規橫越雙黃線、四車道過馬路，駕駛自小客車經過該路段的陳姓駕駛閃避不及撞上，婦人不堪撞擊當場倒地，送醫檢查後發現腦出血、急性呼吸衰竭和恥骨骨折，經過急救與治療，仍因頭部外傷導致重度失智。

根據原起訴書，事故發生當下，陳男委託同車友人打電話報警，並留在現場處理後續，也坦承犯行、態度良好，而老婦經醫師診斷後，確認需要他人長期照顧日常生活，判定已經無法治癒，達到重傷害條件；由於雙方未達成和解，檢察官因此將陳男依過失傷害致人重傷罪起訴。

根據事故鑑定會鑑定結果，認定鐘婦在距離斑馬線100公尺範圍內，違規穿越馬路，是肇事主因；但事發時天氣晴朗且路面乾燥、無障礙物，陳男仍有「疏未注意車前狀況，貿然直行」，成為肇事次因，一審簡易判決庭法官因此判處被告3個月有期徒刑，可易科罰金。

彰化地檢署檢察官認為，陳男罔顧被害人苦痛，完全沒有道歉賠償之意，導致和解無法成立，因此提起上訴、要求重新鑑定，但彰化地院二審法官認為一審量刑並無不當，駁回上訴，全案定讞。

(中時)