禽流感拉警報！鴨隻上市嚴把關 彰縣府籲業者體諒
農委會公告全國鴨場鴨隻5月底前都需檢測禽流感陰性並檢附報告及健康證明才能上市屠宰，部分業者反彈，縣府今天特別移師二林鎮舉辦講習會與業者溝通，強調鴨隻不易從外觀判斷是否感染禽流感，檢測是為了防疫，希望業者多體諒。
動物防疫所所長董孟治指出，國內外接連都拉起禽流感疫情警報，國內也有6縣市發生H5N6高病原性禽流感疫情，彰化縣養禽數量全國第一，雖然尚無H5N6疫情傳出，但為強化養禽業者安全防疫，特別舉辦這場宣講會，會中還邀請中興大學博士謝快樂面授機宜，縣長魏明谷也出席聽取包括彰化縣水禽協會理事長蔡春上等200多名養雞、養鴨業者的心聲。
有養鴨業者質疑，禽流感疫情，鴨隻並未出現大量死亡情形，顯然很健康，公告鴨隻必須檢測及附健康證明才能上市，實在很麻煩；也有蛋雞業者抱怨，家禽禁運禁宰令造成業者損失，希望政府能補償。
針對全國鴨場鴨隻自2月24日起至5月31日止都需檢測並附健康證明書才能上市屠宰，董孟治表示，鴨隻較不易由外觀判斷是否感染禽流感，專家學者都認為，為了防疫，才要採取更嚴格的監測作為。
另外，全國禁運禁宰造成售價及飼料損失已可開始申請補償，2月24日至3月9日期間送至屠宰場屠宰的家禽(白肉雞、蛋中雞、淘汰蛋雞、種雞除外)，都可向彰化縣動物防疫所送件申請補助，受理期限至4月30日止。
行政院農業委員會動植物防疫檢疫局動物防疫組副組長袁致傑則呼籲，家禽健康說明書與檢測報告的姓名要一致，確保資料正確，才能上市屠宰，感謝大家對禽流感相關政策的協助，防疫期間還請大家多多包涵。
(中時)
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