維護民眾登山安全 霧峰中心壠登山步道將整修

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市議員張芬郁(左)邀集相關單位會勘，盼整修中心壠登山步道。(林欣儀攝)

台中市霧峰區中心壠登山步道因年久失修，木棧步道及觀景平台多處龜裂、腐朽，台中市議員張芬郁向市府爭取200萬元經費修繕，上午經會勘後，確定將動支400萬元進行整修，確保民眾登山安全。

張芬郁指出，中心壠地理位置及視野奇佳，是周休假日許多民眾休閒的好去處，但之前施作的工程經10多年來日曬雨淋，步道木棧階梯及觀景平台出現多處龜裂、腐朽，影響民眾登山安全，急需全面檢修更換、保養。

張芬郁說，去年爭取200萬經費進行景觀平台整修作業，並採用塑木取代破損目前，今天再度邀集相關單位會勘，盼完成後續修繕。

市府觀旅局指出，後續工程包括更新破損木條、抽換觀景平台底部鋼樑及加強水土保持及綠美化等。

(中時)