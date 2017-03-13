甫帶兒子開心出遊 癌男車內燒炭輕生
宜蘭1名罹患癌症莊姓男子昨天才開心帶兒子出遊，不料今天卻傳出疑因久病厭世，在車內燒炭輕生。
宜蘭市文化中心停車場今天傳出有人在車內燒炭自殺。警方調查後發現，死者是48歲莊姓男子。
莊男的王姓女友說，莊男去年10月被診斷罹患肝內膽管癌之後，經常不經意向她或家屬交代後事。她不斷鼓勵男友要往好處想，或許治療後還可存活下來。
王女說，莊男昨天帶著他國二的兒子和她一起出遊，晚上才回家；之後晚上約10時，莊男只說要出門，但到今天早上都沒回家，電話也打不通。她今天近中午到莊男平時停車的文化中心停車場想要找他，但已發現男友在車內輕生。
宜蘭警消呼籲，如遇困境或不愉快的事，切勿獨自面對負面情緒，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。