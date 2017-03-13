甫帶兒子開心出遊 癌男車內燒炭輕生

宜蘭1名罹患癌症莊姓男子昨天才開心帶兒子出遊，不料今天卻傳出疑因久病厭世，在車內燒炭輕生。

宜蘭市文化中心停車場今天傳出有人在車內燒炭自殺。警方調查後發現，死者是48歲莊姓男子。

莊男的王姓女友說，莊男去年10月被診斷罹患肝內膽管癌之後，經常不經意向她或家屬交代後事。她不斷鼓勵男友要往好處想，或許治療後還可存活下來。

王女說，莊男昨天帶著他國二的兒子和她一起出遊，晚上才回家；之後晚上約10時，莊男只說要出門，但到今天早上都沒回家，電話也打不通。她今天近中午到莊男平時停車的文化中心停車場想要找他，但已發現男友在車內輕生。

宜蘭警消呼籲，如遇困境或不愉快的事，切勿獨自面對負面情緒，自殺不能解決難題，求助才是最好的路。1060313

(中央社)