過期乳瑪琳產品 食藥署估數百噸已下肚

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遠東油脂過期乳瑪琳產品，原訂要回收906公噸疑似問題產品，但目前僅回收26公噸。食藥署今天表示，因產品流通快速，大致上可說有700、800公噸產品早已下肚。

遠東油脂股份有限公司疑涉使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳共製成906公噸的乳瑪琳、酥油及白油等19項產品。

食藥署副署長林金富下午舉行記者會表示，應下架的問題產品應在今天晚上12時前完成下架，且也都通知業者、通路和4大超商要停止使用該公司「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」19項產品。

截至今年3月13日中午12時止，地方衛生局累計出動稽查人次為409人，下架產品約26公噸，共稽查1969家次。1060313

(中央社)